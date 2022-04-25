Türkiye Gazetesi

Osmangazi ilçesinde mahalle arasına düşen tek motorlu uçakla ilgili açıklamalarda bulunan firma yetkilisi S.P. Furkan Otkum'un (29) uçakta gözetmen pilot olarak bulunduğunu belirtti.

"LİSANS YÜKSELMEK İÇİN SAAT DOLDURUYORDU"

Uçağı Murat Avşar'ın kullandığını aktaran S.P. "Murat Avşar da pilot. Lisansını yükseltmek için saat dolduruyordu. Saat doldurma uçuşu yapıyordu yani, 10 saat dolduracaktı. Bu 10 saat uçuştan sonra havayolları için eğitimine devam edecekti. Saat doldurmanız gerekiyor, sonrasında üst kura geçiyorsunuz." dedi.

"UÇAKTA NE YAŞANDI HENÜZ BİLİNMİYOR"

Uçağın tırmanışına ve kalkışına bakıldığında düşme sebebinin teknik arıza olmadığını savunan S.P. "Uçak içinde ne yaşandığını bilemiyoruz küle döndüğü için." değerlendirmesinde bulundu.

Evlerin arasına tek motorlu eğitim uçağının düşmesi sonucu yangın çıkmış, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Yangını söndüren ekipler, Otkum ve Avşar'ın yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

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