Türkiye Gazetesi

Giresun'da sokak ortasında çıkan silahlı kavgada ölü ve yaralılar var. Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde karşılaşan Talat G. ve babası A.G ile H.S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.S, üzerinde bulunan tabanca ile Talat G. ve babası A.G.'ye ateş etti.

Öldürülen Talat G.

SEKEN KURŞUN YOLDAN GEÇENİ YARALADI

Olayda, Talat G. olay yerinde hayatını kaybetti, oğlu A.G. ve o sırada caddede bulunan S.S, seken kurşunlarla yaralandı. Yaralılar, Giresun'daki hastanelere kaldırıldı.

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