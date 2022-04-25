Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş'tan kahreden bir haber geldi, 14 yaşındaki kız öldü, babası ise yaralandı tüm bunların sebebi ise halı yüzünden oldu. Elbistan'ın kırsal İğde Mahallesi'nde iki aile arasında "halı yıkama" meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T'nin av tüfeğiyle ateş açması sonucu Sıla M. (14) ile babası Hasan M. (45) yaralandı.

KÜÇÜK SILA ÖLDÜ, BABASI YARALANDI

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yarlılardan Sıla M, hayatını kaybetti. Saldırgan M.T. jandarma ekiplerince olayda kullandığı av tüfeğiyle yakalandı.

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