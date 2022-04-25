Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'daki kazada minibüs tıra arkadan çarptı, 1 kişi öldü 5 kişi de yaralandı. Kayapınar ilçesinde Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu Yolboyu Pirinçlik Mahallesi mevkiinde Diyarbakır yönüne seyir halinde olan 16 UU 637 plakalı minibüs, aynı istikamete giden 31 AHH 730 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kavşakta meydana gelen kazayı gören vatandaşlar, 112'ye ihbarda bulundu. Kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, minibüste sıkışan vatandaşları çıkarttı. Sağlık ekipleri 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirlerken, 3’ü ağır olmak üzere yaralanan 5 kişi de kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazada ölen şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Tır şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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