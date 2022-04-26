Türkiye Gazetesi

Feci olay Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sabah saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Teknoloji mağazasında çalışan kadın iş yerini açmak isterken dehşeti yaşadı. Mağazayı açmak için iş yerine gelen güvenlik görevlisi E.E.Ş.'nin üzerine demir kapı devrildi. Yaklaşık 7 metre uzunluğundaki demir kapının altında kalan kadın yaralandı.

EKİPLER KADINI DEMİR KAPININ ALTINDAN KURTARDI

E.E.Ş.'yi demir kapının altında görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahalesinin ardından kadını demir kapının altından çıkardı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen güvenlik görevlisi, olay yerindeki müdahalelerin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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