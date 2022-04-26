Türkiye Gazetesi

Rize’de Güneysu ilçesine bağlı Kıbledağı köyünde olay yaşandı. Köy sakinlerinden Süleyman Erkan (75) ve oğlu Ahmet Erkan (45) evine arabayla geçiş yolu sağlanabilmesi için köprü yaptırmak istedi. Köprüyü yapabilmek için Güneysu Kaymakamından 300 kilogram demir alan aile kendi biriktirdiği 35 bin TL’yi de kullanarak köprüyü yaptırdı. Komşusundan köprünün yapılması için izin istemesine rağmen Erkan ailesi köprünün yapıldıktan 1 yıl sonra komşuları şikâyette bulunarak yıktırdığını iddia etti. Köprünün yıkılmasının ardından Güneysu Kaymakamlığının araç trafiği için değil sadece yayaların geçebileceği demir bir köprüye izin vererek eve ulaşımın aksamamasını sağladı.

"35 BİN TL MASRAF YAPTIK"

Geçmişte ilçede yaşanan selde evi yıkılan oğlunun ev yapması için hızlı bir şekilde yaklaşık 35 bin TL harcayarak köprü yapmak istediğini söyleyen Süleyman Erkan, "Oğlumun burada evini dere almıştı. Ev yapmak için buraya acele şekilde köprü yapmak istedik. Kaymakam da bu köprü için yaklaşık 300 kilogram bir demir verdi. Kalan malzemeyi de sonradan vereceğini söyledi. Bu sefer köprüyü yapıp bittiği zaman kaymakam buna karşı çıktı. Dedi ki ‘Senin burada olan komşun itiraz etti köprüyü buradan yapmayalım evin biraz daha aşağısından yapalım’ dedi. Bizde dedik ki evimizin önünden yapalım bu köprüyü de gidişimiz kolay olsun. Kaymakam 300 kilogram demir vermişti. Oğlumda köprü için yaklaşık 35 bin TL masraf yapmıştı" dedi.

KOMŞUM KÖPRÜDEN ÖNCE KARŞI ÇIKMADI

Komşusunun yapılacak olan köprü için önceden karşı çıkmadığını köprü yapıldıktan 1 yıl sonra karşı çıkarak köprünün yıldığını sözlerine yansıtan Erkan, "Komşum köprü yapılmadan önce karşı çıkmadı, köprüyü yaptıktan sonra karşı çıktı. Köprü yapıldı bitti araba geçecek vaziyete geldi o zaman karşı çıktı" şeklinde konuştu.

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