Türkiye Gazetesi

Son dakika gelen habere göre Tuzla'da bir kuyumcu soygunu yaşandı. Motosikletle bir kuyumcuya gelen iki kişi, kuyumcu çalışanını silahla yaraladıktan sonra bir miktar altın çalarak kaçtı. Silahla vurularak yaralanan çalışan hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Kağıthane'de 2 dakikada 1 milyon liralık soygun İstanbul Kağıthane'de maskeli 4 hırsız, bir kuyumcaya otomatik silahlarla girerek yaklaşık 2 dakika içinde 1 milyonluk liralık ziynet eşyası çalarak kayıplara karıştı.

Bakırköy'de banka soygunu: 25 bin TL çalarak kayıplara karıştı Bakırköy’de bir banka soygunu yaşandı. Hırsız önce güvenlik görevlisini rehin aldı, sonra da 25 bin TL’yi çalarak kayıplara karıştı.