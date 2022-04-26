Türkiye Gazetesi

Adana'da tefecilerin evdinden resmen servet çıktı. 18 tefeci 52 kişiyi mağdur ederek milyonlarca lira haksız kazanç elde etti ve evlerinden milyonlarca liralık senet ve binlerce lira ele geçirildi.

Adana’da 52 kişiyi mağdur edip, 6 milyon lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 18 tefeciden 15'i düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlıların evlerinde 50 bin lira para ve 11 milyon 512 bin lira değerinde 124 senet ele geçirildi.

15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Adana’da tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiği belirlenen 18 kişiye yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunmayan 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

EVDEN HEM CEPHANE HEM DE SERVET ÇIKTI

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 11 milyon 512 bin 340 TL değerinde 124 senet, 5 çek, 50 bin 535 TL, 3 ruhsatsız tabanca, 28 adet Kalaşnikof mermisi, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, farklı kişilere ait tapu ve fotokopileri, alacak notlarının bulunduğu defter ele geçirildi.

Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen şüphelilerin sorguları sürüyor.

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