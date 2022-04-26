Türkiye Gazetesi

Nisan ayının son günlerinde yurt genelinde hakim olan güneşli hava bayramda da sürecek mi merak ediliyor. Haftanın ilk üç gününe denk gelen bayramı hafta sonuyla birleştiren ve tatili 5 gün olarak değerlendirmek isteyenler hem memleketlerine gitmek için hem de kısa bir tatil yapmak için plan yapıyorlar. Peki bayramda hava nasıl olacak? Ramazan Bayramı'nda hava nasıl? İşte yurt genelinde beklenen hava durumuna dair detaylar...

"BAYRAMDA BU SICAKLIKLAR OLMAYACAK"

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Ramazan Bayramı öncesi yurt genelinde beklenen hava durumuna dair değerlendirmelerde bulundu ve vatandaşları sağanak konusunda uyardı. Nisan ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların yerini bazı bölgelerde 'kırkikindi yağmurları'na bırakacağını belirten Şen, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların düşebileceğini belirtti.

Bu hafta sonu, cuma gününden itibaren sıcaklıkların düşeceğini belirten Prof. Dr. Şen, "Bayramda bu sıcaklıklar olmayacak. Bu hafta sonu ve bayramda yaz havası olmayacak, bahar havası olacak. Ege ve Akdeniz bölgesinde de bayramda sıcaklıklar bugünkü gibi olmayacak" ifadelerini kullandı.

1 Mayıs 2022 Pazar hava durumu tahmin haritası

"YAĞMUR 4-5 GÜN ARALIKLI OLACAK"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda hava durumuna dair bilgiler veren Şen, şu açıklamalarda bulundu:

"Doğuda yüksek yerlerdeki ekinler yağmur isterler. Bu hafta çarşambadan itibaren yağmur 4-5 gün aralıklı olacak. Çarşamba-perşembe-cuma günleri de bu tür yağış öğleden sonraları İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'yu da içine alacak şekilde yerel gök gürültülü yağış şeklinde devam edecek. Hafta sonu batı bölgeler de dahil olur."

TATİLE ÇIKACAKLAR DİKKAT!

Son olarak bayramda tatile çıkacaklar için uyarıda bulunan Şen, "Bayramda Türkiye'nin büyük bir bölümünde yağmur var Sıcaklıklar bu hafta sonu ortalamalara doğru düşmeye başlayacak" dedi.

Şen, Marmara ve Ege'de sıcaklıkların 20 derecenin altında seyredeceğini, Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde ise sıcaklıkların şimdiki gibi olmayacağını belirterek, "Bayramda sıcaklıklar düşecek hatta yağış da var" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji'den 20 il için uyarı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yapılan son değerlendirmeler kapsamında 20 ilde sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Bazı bölgelerde sağanak yağışla birlikte sis hadisesi ve yer yer toz taşınımı öngörülüyor.