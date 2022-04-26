Türkiye Gazetesi

Baharın gelmesiyle meyve ağaçlarından bal toplayan arılar tarım ilaçları sebebiyle telef oldu. Bursa’nın Kestel ilçesine bağlı Gözede köyünde kovanı olan çok sayıda arıcı, yüzlerce kovan arının 2 gün içinde telef olduğunu söyledi.

AVUÇ AVUÇ ÖLÜ ARILARI TOPLADILAR

Yıllardır besledikleri arının telef olduğunu gören arıcılar kovanların önünden avuç avuç ölmüş arı topladı. 20 yıldır baktıkları arı kovanlarının söndüğünü ifade eden Fuat Gürcüoğlu ve Orhan Erdem, "2 günde arılarımız ölmeye başladı. Çok sayıda arımız telef oldu. Kovanların önü arı ölümleriyle doldu" dedi.

KAÇAK TARIM İLACI İDDİASI

Bunun sebebinin kaçak olarak kullanılan tarım ilaçları olduğunu belirten arıcılar, "Üreticilerimizden ricamız ruhsatlı ilaçları atmaları. Ayrıca ilaçlamaları akşam saatlerinde yapsınlar" diye konuştu.

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