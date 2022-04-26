Türkiye Gazetesi

Son dönemlerde buğdaya yapılan zamlar ekmeğinde fiyatını arttırdı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde ekmeğe zamlar son zamanlarda artmıştı. Ülkemizde ekmek ise çok tüketilen bir yiyecek çeşidi olduğu için yapılan zamlara vatandaşlar bir hayli tepki göstermişti. Ramazan ayının olmazsa olmazı pideye de zam gelmiş ve kimi yerde 10 liradan kimi yerde 7.5 liradan tezgahlara sürülmüştü.

Samsun'da 23 Kasım 2021’de 230 gram ekmek 2 TL’den satılırken, gramajı 200 grama düşürülüp 2 TL'den satılmaya başlandı. 21 Ocak’ta ekmek fiyatı yüzde 25 artırıldı. 2 TL'den satılan 200 gram ekmek 2,5 TL oldu. Samsun’da ekmek fiyat tarifesine en son zam ise bugün itibarıyla yapıldı.

'GÜNDE 5-6 EKMEK ALIYORUZ'

Yeni tarife ile birlikte 200 gram ekmeğin fiyatı 2,5 TL’den 3 TL’ye çıkartıldı. Vatandaşlar Ramazan ayında fırıncıların en çok iş yaptığı dönemde ekmeğe yapılan zamma tepki gösterdi. Yeni tarife ile birlikte 200 gram ekmeğin fiyatı 2,5 TL’den 3 TL’ye çıkartıldı. Vatandaşlar Ramazan ayında fırıncıların en çok iş yaptığı dönemde ekmeğe yapılan zamma tepki gösterdi.

'ALIM GÜCÜMÜZ DÜŞÜK'

Alım gücünün düştüğüne değinen Sebahat Duran, “Ekmeğe zam gelmesini istemiyorduk. Maaşlarımıza karşılık olarak alım gücümüz zaten düştü. Birçok ürüne de zam geldi. Bir de ekmeğe zam yapmaları bizi üzdü. Bu zamları istemiyoruz” diye konuştu.

'HER ŞEYE ZAM VAR'

Ekmeğe yapılan zamma rağmen birçok ekmeğin israf edildiğinin altını çizen İbrahim Kartal, “Ekmekleri çöpten topluyoruz. Ekmeğin fiyatı 5 TL’de olsa acımıyorum. Ekmekleri hep çöplere atıyorlar. Parası olan da olmayan da çöpe atıyor. Ekmeğin kırıntısı da olsa yenmesi lazım. Bana göre sofradan düşen kırıntının bile yenmesi lazım. Fiyat anlamında zammı fazla görebilirler ama bu memlekette her şeye zam var. Sadece ekmeğe zam söz konusu değil. Petrolden al, unundan, şekerinden, buğdayından her şeye zam var. O da normaldir” ifadelerini kullandı.

'BU ZAM FIRSATÇILIKTIR'

Ramazan ayında ekmeğe zam yapılmasını 'fırsatçılık' olarak değerlendiren Bilal Yayla ise “Buğday ve un konusunda dışa bağımlıyız. Yurt dışından 2-3 liraya alınan bir şey iç piyasada 5 liraya satılıyor. İster istemez de üretici ve tüketici pahalı almak zorunda kalıyor. Ramazan’da ekmeğe zam yapılmasını ise fırsatçılık olarak görüyorum. Bu bir nevi çaktırmadan zam yapmak. Zaten vatandaşlar ekmeği ya da pideyi mecbur yiyecek. Bunu da bir fırsat olarak devam ettirmek istediler" dedi.

ODA BAŞKANI SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Ekmeğe yapılan zamma ve zamanlamaya vatandaşlar tepki gösterirken, Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, ilde yılda birkaç kez artan fiyat tarife ile ilgili yorumda bulunmaktan kaçındı

İBB duyurdu: İstanbul Halk Ekmek zamlandı İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 11 Şubat Cuma gübü itibariyle halk ekmek fiyatının 2 liradan satışa sunulacağını duyurdu.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan ekmek zammı açıklaması Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarının 4 lira ve 5 liradan satılacağına yönelik çıkan haberler hakkında açıklama yaptı.

Ekmek zammına ucuz un tedbiri Serbest piyasada tonu 5 bin TL’yi gören buğday, TMO tarafından un fabrikalarına 2.650 liradan satılacak. Ofis, bu fabrikalara çuvalı 185-200 TL’den un satma şartı getirdi. Böylece ekmekte yeni zam önlenecek.