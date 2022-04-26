Türkiye Gazetesi

Heybeliada'da denizde oluşan kötü görüntüler vatandaşları korkuttu. Heybeliada'nın güney tarafından, derin deniz deşarj hattında patlama oldu ve kanalizasyonun denize boşaltıldığı boru patladı. Patlama sonucu etrafa kötü koku yayıldı ve o anlar kameraya yansıdı.

DENİZ'İN RENGİN DEĞİŞTİ

Dün yaşanan olay nedeniyle lağım suları denize akmaya başladı. Lağım sularının derinlerden yüzeye çıkarak deniz suyuna karışmasıyla, alandaki denizin renginin değiştiği görüldü. Durumu fark eden Adalılar İSKİ’ye ihbarda bulundu.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Derin deniz deşarj hattı borusunun patlamasıyla lağım sularının denizin derinlerinden yüzeye çıktığı anlar Adalı bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde borunun patlaması nedeniyle denizin derinlerinden yüzeye doğru lağım sularının çıktığı ve alandaki deniz renginin değiştiği görüldü.

Heybeliada’da yangının bıraktığı hasar havadan görüntülendi İstanbul Heybeliada’da ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının bıraktığı hasar ve soğutma çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

Heybeliada’da yangın çıkaran şahsın en az 10 yıl hapsi istendi ​Heybeliada’da ormanlık alanda yangın çıkardığı gerekçesiyle tutuklanan ve tahliye edilen şüpheli hakkında “kasten orman yakma” suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı.

Diyanet'ten Heybeliada'daki araziye dair açıklama Diyanet İşleri Başkanlığı, bazı medya organlarında 2018'de tahsis edilen İstanbul Heybeliada'daki araziye ilişkin haberler üzerine açıklama yaptı.