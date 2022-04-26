Türkiye Gazetesi

Bazı hasta yakınlarının hastanelerde dehşet saçmaya devam ediyor. Daha öncesinde birçok sağlık personeli hasta yakınları tarafından darp edilmiş ve hastanede korku dolu anlar yaşatmıştı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bir hasta yakını yoğun bakımdaki hastasını görmek için ortalığı birbirine katarak personellere tehdit savurdu.

KORKU DOLU ANLAR

Yoğun bakım ünitesinde yatan bir hastayı görmek isteyen hasta yakınına müsaade edilmedi. İzin verilmeyen hasta yakını hastane içinde dehşet saçtı. Çalışanlara saldıran ve tehditler savuran hasta yakını hastanede bulunan diğer hasta ve yakınlarına da korku dolu anlar yaşattı.

Yaşananlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Tartışma güvenlik görevlilerinin araya girmesi ile son buldu.

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