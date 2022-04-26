Türkiye Gazetesi

Antalya'daki feci kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldaki kadına çarptı. Talihsiz kadın olay yerinde can verdi. Kaza, saat 16.30 sıralarında Manavgat ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Cengiz Topel Kavşağı üzerinde meydana geldi. S.K. idaresindeki 07 LIK 12 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu evine gitmekte olan Gülizar Tırkaz (65) çarptıktan sonra takla atarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken çarptığı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNE GELEN EŞİ ACISINI TORUNUNA SARILARAK YAŞADI

Yaralı otomobil sürücüsü olay yerinde yapılan ilk tedavisinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayı duyarak olay yerine gelen hayatını kaybeden kadının eşi Mustafa Tırkaz ve torunu birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

Cenaze olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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