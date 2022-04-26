Türkiye Gazetesi

Eskişehir'de haklarında arama kararı bulunan 109 kişi yapılan operasyonlarla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

GÖZALTINDAKİLERİN 51'İ TUTUKLANDI

Bu kapsamda 11-25 Nisan tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda, "Dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kasten öldürme, gasp, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi suçlardan aranan 109 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 51'i, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 12 kişi yakalandı Ankara'da çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları belirlenen yabancı uyruklu şahıslara yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 12 şahıs yakalandı.

İstanbul'da göçmen operasyonu: 244 kişi yakalandı İstanbul’da yapılan operasyonlarda 244 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlere ev verenlere ve çalıştıranlara para cezası kesildi.