Türkiye Gazetesi

Adana'nın Çukurova ilçesinde ikamet eden 42 yaşındaki Erdinç Kaya'nın banka hesabına tanımadığı bir kişi tarafından 1 milyon lira yatırıldı. Bu parayı hesabında gören Kaya, ilk baş gözlerine inanamadı. Ardından bankanın müşteri temsilcisiyle görüşüp durumu anlattı. Bunun üzerine yanlışlık düzeltildi, para yollayan kişiye iade edildi.

"BANKA 'GELİN PARAYI DEĞERLENDİRELİM' DİYE TEKLİFTE BULUNDU"

Olması gereken davranışı sergilediğini dile getiren Kaya, yaşadıklarını şöyle anlattı: Bankayı arayarak bu para bana ait değil dedim. Onlar da 'Biz size hemen dönüş sağlayacağız bir bekleyin' diye karşılık verdi. Daha sonra bana döndüklerinde 'Gelin parayı değerlendirelim' dediler. 'Hayır, bu para benim değil' diye yineledim. Bankaya gidip parayı sahibi olan kişiye iade ettim.

"BU ZAMANIN İNSANLARINA KARAKTERİMİZİ GÖSTERMEK İSTEDİM"

Ben sadece vatandaşlık görevini yaptım. Çünkü bu zamana kadar haram yemedim ve aileme de yedirmedim. Bunu kendime yakıştırmadım. Ama şimdi bu hayat şartlarında tabii insanlar biraz şaşırıyor. Bu zamanın bizim insanlığımızı, karakterimizi, kalitemizi eksiltmediğini ve bozmadığını göstermek istedim.

Hesabına yanlışlıkla yatan 19 bin lirayı sahibine teslim etti Ankara'da gece otururken hesabına 19 bin lira yattığını gören 4 çocuk babası Mustafa Karataş, paranın sahibi Murat Akdeniz’e ulaşarak 19 bin lirayı teslim etti.

Kırıkkale’de hesabına 600 bin TL yatırılan adam parayı iade etti Kırıkkale’de borcunu ödemek için bankamatiğe para çekmeye giden Emre Akçeşme hesabına yanlışlıkla 600 bin TL yatırıldığını görünce şoke oldu. Akçeşme banka ile iletişime geçerek hesabına yatırılan 600 bin TL’yi sahibine geri iade etti.

Hesabına yanlışlıkla gelen parayı harcayınca ceza yedi Kayseri'de tanımadığı birinin banka hesabına yanlışlıkla yatırdığı 3 bin 500 lirayı harcayan O.A.'ya dava açıldı. Savcının 'dolandırıcılık' suçundan cezalandırılmasını istediği O.A.'ya 4 yıl 6 ay hapis ve 8 bin lira adli para cezası verildi.