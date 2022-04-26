Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir apart otelde müşteri olarak kalan 22 yaşındaki gençten kötü haber geldi. Sabah saatlerinde odayı boşaltması gereken gençten ses çıkmaması üzerine şüphelenen otel görevlileri, talihsiz genci ölü olarak buldu.

CANSIZ BEDENİNİ OTEL GÖREVLİLERİ BULDU

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Erzincanlı olduğu öğrenilen Furkan Korkmaz (22) dün gece saatlerinde bir apart otele müşteri olarak gelerek oda kiraladı. Sabah saatlerinde odayı boşaltması gereken Korkmaz'dan haber alamayan görevliler saat 15.00 sıralarında oda kapısını çaldı. Odadan ses gelmemesi üzerine yedek anahtarla kapıyı açan görevliler Korkmaz'ın cansız bedeniyle karşılaşırken durumu polis ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemelerden sonra, Korkmaz’ın cenazesi Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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