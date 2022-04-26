Sakarya'da, Adapazarı Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürü Abdulvahit Uygar, kardeşinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Yeni Bosna Caddesi üzerindeki HEM binasından çıkan Uygar, yoldan karşıya geçmeye çalıştığı sırada kardeşiyle karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kanlı bitti. M.Z. Uygar, ağabeyine silahla ateş etti.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralanan Abdulvahit Uygar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Polis, olayın ardından kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
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