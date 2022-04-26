Türkiye Gazetesi

Güney Kıbrıs, 4.6 büyüklüğündeki depremle sallandı. AFAD tarafından yapılan açıklamada saat 22.11'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4,6 olarak ölçüldü. Şuana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz herhangi bir durum yok.

Bilim dünyası Mars'ta 94 dakika süren depremi tartışıyor NASA'nın InSight uzay aracının Mars sismometresi, bugüne kadarki en güçlü sismik olaylarından ikisini kaydetti. 4.2 büyüklüğünde ve 4.1 büyüklüğünde iki Mars depreminin ayrıntıları ortaya çıkarken, gezegenin karadan uzak tarafında kaydedilen ilk depremler olduğu ortaya çıktı. Üstelik şimdiye kadar ki en büyük Mars depreminden bile beş kat daha büyük.

Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bosna Hersek'te 5,7 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralı var Bosna Hersek’in Mostar kentinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.