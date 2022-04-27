Türkiye Gazetesi

Bandırma 100. Yıl Mahallesi 1565. Sokak2ta inşaat temeli için gerçekleştirilen kazı esnasında bulunan el bombalarının emniyet tarafından incelemeleri tamamlandı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, Bomba İmha İnceleme Büro Amirliği ekipleri tarafından 2 günlük çalışma sonucu bombaların 1. Dünya Savaşı'ndan Osmanlı dönemine ve Almanlara ait el bombaları olduğu anlaşıldı.

OSMANLI FİTİLİ EL BOMBASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

831 adet el bombasından 346 adedinin içi boş Osmanlı fitilli el bombası, 310 adedinin dolu Osmanlı fitilli el bombası, 105 adedinin dolu Alman modeli 24 el bombası, 65 adedinin boş Osmanlı el bombası, 5 adedinin dolu Osmanlı el bombası ve 265 adedinin ise ateşleyici fitil olduğu belirlendi. Ele geçirilen bombaların Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, Bomba İmha İnceleme Büro Amirliği tarafından imha edileceği belirtildi.

İstanbul TÜGVA binasındaki bombalı saldırıyla ilgili 1 kişi daha yakalandı İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesindeki TÜGVA binasına 21 Nisan’da düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili tutuklanan B.Y. adlı kişiyle irtibat halinde olan K.Ç. yakalandı.