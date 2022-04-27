Türkiye Gazetesi

İstanbul’da havaların ısınmasıyla sahilden uzak kısımlardan yeniden musilaj görülmeye başlandı. Anadolu yakasında daha yoğun olarak gözüken müsilaj tabakası daha çok açıklarda gözüküyor.

Beylikdüzü Ambarlı açıklarında ise müsilaja benzer kirlilik tabakası görüldü.

Havadan çekilen görüntülerde yüzlerce metre uzunluğunda ince uzun bir tabaka şekilde denizin üzerinde yayıldığı görülüyor.

Bu yıl ilk kez şubat ayında Maltepe açıklarında müsilaj görüntüsü kaydedilmişti.

Herkes müsilaj zannetti, gerçek bambaşka çıktı: Binlerce arı telef oldu Mersin'in birçok noktasında denize dökülen polen tozları, sahili sarıya boyadı. İlk görüşte herkesin müsilaj zannettiği polen tozu ile birlikte denize gelen binlerce arının telef olarak karaya vurması ise tatil için gelen vatandaşları üzdü.

İstanbul'da korkutan görüntü! Müsilaj geri mi dönüyor? Tuzla sahili ve Kadıköy Fenerbahçe'de denizde oluşan müsilajı andıran görüntüler görenleri korkuttu ve akıllara "Müsilaj geri mi dönüyor?" sorusunu getirdi.