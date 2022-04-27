Türkiye Gazetesi

Antalya’dan Alanya ilçesine turist transferi için gitmekte olan Tahir Çapur’un kullandığı tur minibüsü, Kızılağaç Mahallesi Yemişlisu mevkiinde bulunan akaryakıt istasyonu önünde motor bölümünden başlayan yangın sonucunda tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Aracın hareket halindeyken yanmaya başlamasıyla birlikte aracı akaryakıt istasyonunun yakın kısmında yolun sağına çeken araç sürücüsü, araçtan atlayıp uzaklaşarak canının kurtarırken, yangın sırasında sık sık patlamalar meydana geldi. Araç sürücüsü paniğe kapılıp akaryakıt istasyonuna girmeyerek büyük bir facianın önüne geçerken, yanan araç Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Birimine bağlı itfaiyenin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi.

ARAÇTAN ATLAYIP CANIMI KURTARDIM

Araca yakıt kaçağı olması nedeniyle Aksu’da sanayiye giderek enjeksiyon değiştirdiğini belirten minibüs şoförü Tahir Çapur “Buraya kadar herhangi bir sorun olmadı. Tam petrolün önüne geldiğimde araçtan alevler çıkmaya başladı. Bende yolun sağına çekip araçtan atladım ve uzaklaşarak canımı kurtardım” diye konuştu.

Antalya'ya gelen turist sayısı 1 milyonu aştı En çok turist ağırlayan ilimiz olan Antalya'ya, hava yolu ile gelen turist sayısı 23 Nisan itibarıyla 1 milyonu aştı.

Antalya'da lastiği patlayan tur minibüsü devrildi, 12 turist yaralandı Antalya'da meydana gelen kazada havalimanından aldığı yolculara otele götürürken lastiği patlayan minibüs şarampole devrildi. Kazada 12'si turist 13 kişi hastanelik oldu.