Türkiye Gazetesi

Iğdır’da geçtiğimiz yaz ‘Ölümümden Gökhan Argın sorumludur’ yazılı not bırakarak intihar eden Aleyna Ağgül davasında karar çıktı. Genç kızın Argın’ın oğlu Göktürk Argın ile ilişkisi olduğu ve Göktürk’ün elinde müstehcen fotoğraflarının olduğu iddia edilmişti. Bu fotoğrafları oğlunun telefonunda gören baba Gökhan Argın ise Aleyna’ya şantaj yaparak genç kızla zorla birlikte olduğu öne sürüldü. Olayı kimseye anlatamadığı için bunalıma giren Aleyna 5. kattaki evin balkonundan atlayarak hayatını kaybetti.

“ÖLÜMÜMDEN GÖKHAN ARGIN SORUMLUDUR”

30 Eylül 2021’de intihar eden genç kız geride ‘Ölümümden Gökhan Argın sorumludur’ yazılı bir not bıtaktı. Bunun üzerine olaydan 8 gün sonra tutuklanan Argın, geçtiğimiz ay yapılan ilk duruşmada iddiaları reddetti. Erzincan'da tutuklu bulunan sanık Argın, 15 gün önce 3. Kez hakim karşısına çıktı. SEGBİS ile duruşmaya katılan Argın hakkında Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 6 sayfalık iddianame, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Gökhan Argın, 'şantaj', 'basit yaralama ve intihara yönlendirme suretiyle kasten ölüme sebep' verme suçları yer aldı. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, esas hakkında mütalaasını verdi. Sanık Gökhan Argın hakkında 'iyi hal indirimi' yapılmamasını isteyen savcı, müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Yeniden hakim karşısına çıkan Argın, sabah saatlerinde başlayan duruşmaya tutuklu bulunduğu Erzincan Cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. Argın'ın avukatları savunma yaptı. Avukatların savunmasında genç kızın intiharı ile sanık Gökhan Argın'ın bir dahili olmadığı iddia edildi. Savunmaları dinleyen hakim ise kararını açıkladı. Argın'a müebbet hapis cezası verildi.

Aleyna Ağgül davasında yeni gelişme Iğdır'da 5. kattan atlayarak 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı not bırakan Aleyna Ağgül'ün ölümüyle ilgili tutuklu bulunan Gökhan Argın için müebbet hapis cezası istendi.