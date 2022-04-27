Türkiye Gazetesi

Şişli'de bodrum katından gelen ağlama seslerine inen komşular, evde 2 yaşındaki bebeğin titreyerek ağladığını gördü. Bebeğin vücudunun çeşitli yerlerinde sigara söndürülmüş ve morluklar oluşmuştu. Durumu gören komşular hemen ekipleri arayıp haber verdi ve bebeğide hastaneye götürdüler. İşkence yapılan bebek ekipler tarafından koruma altına alındı.

Bebeği o hale getiren ise acımasız babasıydı. 2 yaşındaki oğlunun üzerinde sigara söndüren ve işkence yapan 12 yıl 6 aya kadar hapsi talep edilen yabancı uyruklu tutuksuz sanık Delil İbrahim’in yargılandığı davada sonuç çıktı mahkeme 1 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, bebeğin uygun koşullarda bulunmadığı, bakım ve gözetimden yoksun kaldığı belirtilirken, yaraların sigara yanığı sonucunda oluştuğuna dair kesin ve inandırıcı delil olmadığı, olaydan sonra yeniden alınan raporda ise bebeğin vücudunda yeni lezyonların tespit edildiği kaydedildi.

DEVLET KORUMASINDA

Açıklanan mütalaada, “Mağdur çocuğun soruşturma evresinde alınan rapor ile kovuşturma evresinde alınan rapor süresince baba olan sanığın gözetiminden alınarak devlet korumasına yerleştirildiği, bu durumun da göstereceği üzere mağdur çocuğun kaşıma eğiliminden dolayı ilk lezyonların oluşmuş olabileceği değerlendirilmiştir” ifadeleri yer aldı.

BABAYA 1 YIL HAPİS

Mütalaanın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Delil İbrahim ve Asmaa Serhane’nin, ‘eziyet’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından beraatlarına hükmetti. Mahkeme ayrıca, sanık babanın, ‘aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali’ suçundan 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

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