Türkiye Gazetesi

İşyeri satın alırken de en önemli özelliklerden bazıları, kişi kapasiteniz için uygun olması ve yaptığınız işe bağlı olarak konumunun uygun olması. Gelin beraber bu özelliklere beraber bakalım.

KAPASİTEYE UYGUN İŞYERİ SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

-Çalıştığınız insanların, şirket içindeki memnuniyeti çok önemlidir. Siz onlara daha iyi bir çalışma ortamı sunarsanız onların da yaptıkları işe karşı motivasyonu daha yüksek olacağı için, şirkete bağlılıkları artar ve daha verimli bir işgücü elde edersiniz.

-İşyerinizde, yeterli çalışma alanı çok önemlidir bunun haricinde molalarda çalışanların vakit geçirebileceği bir iç veya dış mekanın olması da önemli diğer özellikler arasındadır.

İŞYERİNİN KONUMU NE KADAR ÖNEMLİ?

-İşyerinizin ne ile ilgili olduğuna bağlı olarak konumunu seçebilirsiniz. Eğer, müşterilerinizin gelmesi gereken ve prestij için kullandığınız bir işyeriniz varsa kesinlikle iyi bir konum seçimi yapmanızı öneririz. Örneğin; Bir organizasyon ekibiniz varsa ve müşterilerinizin sizi daha prestijli görmesini istiyorsanız kesinlikle nezih bir yerde işyerinizi konumlandırmanızı öneririz.

-İnsanların size danışmak için geldiği ve zaman geçireceği işyerleri için biraz daha fazla özen göstermenizin sebebi, müşterilerinizin orda geçirdiği zamanda da sizinle ilgili kanılarının oluşmasıdır. Sizinle ilgili düşündükleri her şey sizinle çalışıp çalışmayacaklarını etkiler.

Yukarda belirttiğimiz iki özellik, sizin işyeri seçiminizi etkilemesi gereken ana faktörlerdir bundan sonra gelecek seçenekler yukarıdaki özelliklerle bağlantılıdır.

İşyeri satın alma kararını vermenizi sağlayan farklı etkenler vardır. İşyeri kiralamak da mantıklı bir seçenektir ama uzun yıllar kullanacağınızı düşünüyorsanız veya bir yatırım aracı olarak değerlendirebileceğinize inanıyorsanız işyeri satın almaya karar verebilirsiniz. Yatırım aracı olarak kullanmak Türkiye’de çok sık rastlanan bir olaydır. İnsanlar evlerini kiraya vermek gibi aldıkları işyerlerini de kiraya vererek ek gelir elde edebilirler.

Satılık işyeri diyince aklımıza genelde “dükkanlar” gelmektedir, dükkanlar yatırım amaçlı kullanımlarda da fazlasıyla kullanılır. İnsanlar o an için kendilerine cazip gelen dükkanları satın alıp kiralayarak gelir elde etmekteler ve isterlerse sonrasında satışını sağlayarak hızlı para akışı sağlamış olurlar.

Yukarıda bahsettiğimiz kriterlerden işyerinin konumu maddesi dükkanlar için de fazlasıyla önemlidir. Dükkanların konumlarına göre bir müşteri kitlesi oluşur ve siz de hizmetinizi buna göre şekillendirirsiniz. Eğer şansınız yaver giderse çok verimsiz gibi görünen konumları avantajınıza çevirebilirsiniz. Örneğin; Hiç Japon yemekleri satan bir yer olmayan konuma işyeri açmak çok saçma görünebilir ama hiç beklemediğiniz şekilde çok iyi iş de yapabilirsiniz. İş yeri ilanları için https://www.Zingat.com/ sayfasına bakabilirsiniz. Ticari hayatta böyle riskler almak çok önemli olduğu için böyle bir karar alırken de temkinli davranmalısınız.

İşyeri sahibi olmak size kira konusunda da yardımcı olacaktır, her ay düzenli kira ödemesi yapmak yerine bankanızdan çektiğiniz kredinizi ödeyerek yeni bir mülk sahibi olmuş olacaksınız. Bu sayede yukarda behsettiğimiz gibi yatırım amacıyla kullanabilme hakkınız da olur. İleride çocuklarınız da sizin yaptığınız işi yapmak istemezlerse bu şekilde mülk ile beraber işinizi devredebilir ya da mülkü devretmeden kiracısı olarak işyerini kullanabilir.

İşyeri satın almanın, bir daire almak gibi çok büyük katkıları olduğunu yukarıda anlamış olduk isterseniz işinizi devam ettirmek amacıyla olsun ister yatırım aracı olarak kullanma kararı alın işyeri sahibi olmak sizin için çok avantajlı olacaktır.

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