Türkiye Gazetesi

Hasta şiddeti bitmiyor. Dün İstanbu Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde bir şahıs yoğun bakımdaki hasta yakınını görmek için ortalığı savaş alanına çevirmiş ve korku dolu anlara sebep olmuştu. Benzer bir olay Sakarya'da yaşandı. Son dönemlerde artan hastaların doktorlara uyguladığı şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. Sakarya Adapazarı'nda bir Aile Sağlığı Merkezinde yaşanan olayda hasta doktora 'beni taciz ediyorsun, rahatsız ediyorsun' diyerek şiddet uyguladı ve doktorun burnunda kırklar oluştu.

Adapazarı Figen Sakallıoğlu Hızırtepe Aile Sağlığı Merkezi Hızırtepe Aile Sağlığı Merkezinde meydana gelen olayda aile hekimi olan Metin Kurşunoğlu, Hastalık Yönetimi Platformu çerçevesinde hastası A.K.’yi kontrol için merkeze çağırdı.

BİR ANDA YUMRUKLAMAYA BAŞLADI

İddiaya göre, doktorun yanına giren A.K. hiçbir tartışma yaşanmamasına rağmen biranda ‘sen beni taciz, rahatsız ediyorsun’ diyerek Kurşunoğlu’nu yumruklamaya başladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, başından yaralanan ve burnunda kırıklar olduğu öğrenilen doktor baygınlık geçirerek kanlar içerisinde kaldı.

'ALNIM AÇILDI, BURNUMDA KIRIK VAR'

Darp edilen Aile Hekimi Metin Kurşunoğlu, “Biz Aile Hekimleri olarak hastaları Hastalık Yönetimi Platformu çerçevesinde. Bu hastayı da öyle kontrole çağırmıştık. Kontrole çağırdığımda ‘sen beni taciz ediyorsun, rahatsız ediyorsun’ dedi ve yumruklamaya başladı. Ben bir şey yapamadım, sesim çıkmadı. Alnım açıldı, burnumda kırık var. Sağlıkta şiddet maalesef yaygın ve bugün de geldi bizi buldu. Vatandaşların bu tür şeyler yapmaması, sağlık çalışanlarına saygılı olması, şiddete başvurmamaları ve gerekli yerlerin de bu konuya dahil olup gerekli incelemelerin başlatılmasını istiyorum” dedi.

Sağlık merkezine sevk edilen 112 ekipleri tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan doktor Kurşunluoğlu tedavi altına alındı.

'YALVARIYORUZ ÖNLEM ALSINLAR'

Saldırıya uğrayan kişinin babası emekli doktor Muzaffer Kurşunoğlu ise, “Bu devlete ben 50 sene doktor olarak hizmet ettim. Oğlum da doktor, ben bu hastaneden emekliyim radyoloğum. Hastaların içerisinde bu tür psikopatlar çıkabiliyor. Ama devletimizin buna gerekli tedbirlerini almasını talep ediyoruz, kendilerine yalvarıyoruz, bunlara bir önlem alsınlar. Cezalar çok hafif. Bunu 100 hastadan bir tanesi yapıyor ama o eğer hak ettiği cezayı almıyorsa, örnek teşkil ediyor ve önü açılıyor." şeklinde konuştu.

MART AYINDA 31 SAĞLIK ÇALIŞANINA ŞİDDET UYGULANDI

Sağlık-Sen Sakarya Şube Başkan Abdullah Sönmez, “Hızırtepe’de Aile Hekimimize şiddet uygulandı. Sağlık-Sen olarak biz şiddet ile ilgili yasanın çıkmasının mücadelesini veriyoruz ve Sağlık-Sen her ay şiddet raporu yayınlıyoruz. Mart ayı şiddet raporumuzda da 31 sağlık çalışanımıza şiddet uygulandı, 38 sağlık çalışanı da mağdur oldu.

Bugün gerçekten içimiz kanıyor, mübarek Ramazan ayında, Kadir Gecesi’nde ne insanlığa ne İslamiyet’e sığmayacak bir şekilde doktorumuz darp edilmiş. Doktorumuzun burnunda parçalı kırıklar var, dolayısıyla içimiz kanıyor. Sağlık çalışanlarına şiddet katalog suçlara dahil oldu artık tabi yapanın yanına kar kalmayacağı dönemler başladı.

'ŞİDDET SON BULMALI'

Fakat şiddet biran önce son bulmalı ve bunu gerçekleştirenler adalet önüne çıkartılarak tutuklamalar gerçekleştirilmeli. Doktor bey hastayı tarama için çağırıyor, vatandaş doktora direk saldırıyı gerçekleştiriyor. Dolayısı ile biz bunu içimize sindiremiyoruz” ifadelerini kullandı.

Sakarya'da kamyon otobüsle çarpıştı, çok sayıda yaralı var Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde meydana gelen kazada şehir içi yolcu otobüsü, kamyon ile çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralandı.

Sakarya'da aile katliamı yapan zanlı adliyede Sakarya'da abisi, yengesi ve yeğenini silahla vurarak öldürdüğü için gözaltına alınan zanlı ile saklanmasına yardım eden kişinin adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Şüpheli emniyetteki ilk ifadesinde ise bir anlık sinirle olayı gerçekleştirdiğini belirtti.

Sakarya'da miras yüzünden katledilen aile toprağa verildi ​Sakarya'nın dün yaşanan olayda bir kişi miras yüzünden ağabeyinin ailesini katletmişti. Kardeşi tarafından öldürülen ağabey, eşi ve oğlunun cenazeleri göz yaşları içinde defnedildi.