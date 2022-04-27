Türkiye Gazetesi

Bursa'da yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı bir kadından kötü haber geldi. Apartmanın giriş katında oturan yaşlı kadın, merdivenlerden düşüp kafasını beton zemine şiddetli bir biçimde vurup, hayatını kaybetti.

KANLAR İÇERİSİNDE BULUNDU

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi San Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı apartmanın giriş katında yalnız yaşayan 86 yaşındaki Mesture Kalkan, merdivenlerden indiği esnada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Yaşlı kadın düşmenin şiddetiyle kafasını yere vurdu. Kanlar içerisinde yere yığılan kadını gören komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Mesture Kalkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemeler sonrası yaşlı kadının cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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