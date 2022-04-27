Türkiye Gazetesi

Yalova'nın Armutlu ilçesinde odunculuk yapan üç kişi, traktörle Keçi Kaya mevkiindeki ormanlık alana gitti. Traktör, eğimli yolda devrildi. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Durumu ağır olan 29 yaşındaki Emir Coşkun, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Tarlada çalışırken traktörden düşen kişi hayatını kaybetti Samsun'da tarlada çalışırken traktörden döşen bir kişi hayatını kaybetti.

Yaşlı adam gelinini traktörle ezdi Tekirdağ’da 85 yaşındaki yaşlı adam alacak-verecek meselesi nedeniyle tartıştığı oğlunun ilaçlama makinesini traktörüne takarak olay yerinden ayrılırken gelini çiğnedi.