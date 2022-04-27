Türkiye Gazetesi

Kocaeli'de yaşanan bir trafik kazasında facianın kıyısından dönüldü. Alınan bilgiye göre freni tutmayan çekici uçuruma yuvarlanmamak için iş makinesini sağa kırdı. Bu gelişmenin ardından araç devrildi. Talihsiz sürücü araçta sıkışırken, aynı bölgede daha önce de bir askerimizin şehit olduğu bilgisine ulaşıldı.

"SOL TARAF UÇURUM OLUNCA SAĞ TARAFA VURDUM"

Kaza, Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi Nihat Atsız Sokak'ta bulunan dik rampada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üzerinde iş makinesi taşıyan Emrah E.S. idaresindeki çekici, freninin tutmaması neticesinde kaza yaptı. Kazanın şiddetiyle oto çekici ters dönerek devrildi, iş makinesi ise yola savruldu. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, araçta sıkışan yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekipler, olay yerinde müdahaleleri yapılan yaralıların güneşten etkilenmemesi için elleriyle gölge de yaptı. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.



Olayı anlatan yaralı sürücü Emrah E.S., "Navigasyon bizi bu yola getirdi. Aşağıya doğru inerken frenim tutmadı. İmdada bastım hiçbir şekilde araç durmadı. Sol tarafım uçurum olunca sağ tarafa vurdum" dedi.

"ARACI UÇUYOR ZANNETTİM"

Kazayı gören bir vatandaş ise, "Aracı görünce uçak uçuyor zannettim. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri hemen geldi. Her sene burada böyle bir kazaya şahit oluyoruz. Geçen sene bu yolda bir askerimiz şehit oldu. Her sene bu yolla uğraşıyoruz" diye konuştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Genç sporcu Çağdaş Tutkaç, trafik kazasında hayatını kaybetti İzmir'in Tire ilçesinde belediyeye ait hafriyat kamyonun altına kalan motosiklet sürücüsünün bir çok şampiyonada derece alan vücut geliştirme sporcusu Çağdaş Tutkaç olduğu öğrenildi.

Facia gibi kazadan kıl payı kurtuldular, şoförü görünce şikayetçi olmadılar Eskişehir'de engelli bir birey, ailesinden habersiz bir şekilde kaçırdığı otomobille kazaya neden oldu. Engelli sürücüyü gören ölümden dönen vatandaşlar, şikayetçi olmaktan vazgeçti.

Diyarbakır'da feci kaza, ölü ve yaralılar var Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda feci bir kaza yaşandı. Minibüsün aynı istikamete doğru giden tıra çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3’ü ağır 5 kişi de yaralandı.