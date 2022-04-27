Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Milli Egemenlik Mahallesi, Güneylioğlu Caddesi'nde komşu komşunun kanını akıttı. S.S. tarafından bıçaklanan 62 yaşındaki Ömer Arıcı ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arıcı'yı hastaneye götürdü. Ancak şahıs doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Ömer Arıcı

Güvenlik güçleri, katil zanlısını saklandığı evde kıskıvrak yakaladı. Cinayette kuıllandığı bıçak da delil olarak alındı. Bir görgü şahidi, komşuların odun yüzünden kavga ettiğini ileri sürdü.



Bu arada, S.S. ile Arıcı'nın zihinsel ve bedensel engelli raporlarının bulunduğu aktarıldı.

Üç oduncu devrilen traktörün altında kaldı: 1 ölü, 2 yaralı Yalova Armutlu'da üç kişi traktör altında kaldı. Yaralılardan 29 yaşındaki Emir Coşkun hayatını kaybetti.

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