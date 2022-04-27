Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa-Suruç kara yolunun 15. kilometresinde kamyonet ile otomobil çarpıştı. Feci kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Fehmi Kaplan

Ekipler, Fehmi Kaplan'ın öldüğünü belirlerken yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Halit Öz

Durumu ağır olan Halit Öz de can verdi. Yaralıların tedavisi sürerken kaza yerinde trafik aksadı.

Feci kaza! Freni tutmayan çekici, üzerindeki iş makinesiyle birlikte devrildi Kocaeli'de aracının freni tutmayan çekici, üzerindeki iş makinesiyle birlikte devrildi. Bir görgü şahidi kazayı, "Aracı görünce uçak uçuyor zannettim." sözleriyle anlattı.

Genç sporcu Çağdaş Tutkaç, trafik kazasında hayatını kaybetti İzmir'in Tire ilçesinde belediyeye ait hafriyat kamyonun altına kalan motosiklet sürücüsünün bir çok şampiyonada derece alan vücut geliştirme sporcusu Çağdaş Tutkaç olduğu öğrenildi.