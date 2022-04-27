Türkiye Gazetesi

Muğla Seydikemer ilçesine bağlı Boğalar Mahallesi, Atlıdere yol ayrımındaki dere yatağında hareketsiz halde yatan biri vatandaşların dikkatini çekti. 112 Acil'e yapılan ihbar sonrası bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Ekipler, iple boğularak öldürülen şahsın 24 yaşındaki Kerim Bozan olduğunu belirledi.

Ceset otopsi için morga kaldırılırken Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), olayı araştırmaya başladı. Çok sayıda güvenlik kamerası kaydını ineleyen tim, şüphelilerin İngiliz uyruklu Elizabeth O. (37) ile Iraklı Hayder S. (31) olduğunu tespit etti. Şüpheliler, Fethiye'deki evlerinde gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Çorum’da yasak aşk cinayeti: Annesini önce bıçakladı sonra boğdu Çorum’un Osmancık ilçesinde 17 yaşındaki genç kız yasak aşk yaşadığını iddia ettiği annesini önce bıçakladı sonra saç kurutma makinasının kablosu ile boğarak öldürdü.

Kanser hastası eşini kravatla boğduktan sonra intihar etti Ankara’nın Keçiören ilçesinde Mehmet Yıldırım (70) kanser hastası yatağa bağımlı eşini kravatla boğarak öldürdükten sonra tabancasıyla kafasına ateş ederek intihar etti.

Tartıştığı karısını elleriyle boğdu İzmir’de dün eşiyle tartışan Serkan Ö. (41), tartıştığı eşi Ceyda Ö.’yü (32) elleriyle boğarak öldürdü. Korkunç olayın yaşandığı eve gelen polis ekipleri ise katil zanlısı kocayı salonda kanepede otururken yakaladı.