Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde hayvan foseptiğindeki tahtaları sökmek için çukura giren 4 arkadaş, söz konusu çukurda can verdi. İlk belirlemelere göre çukurda bulunan metan gazının zehirlenmeye yol açtığı ve 4 arkadaşın bu şekilde hayatını kaybettiği düşünülürken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

HASTANEDE YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Olay, akşam saatlerinde Kafaca Mahallesi Pürem Sokak’ta bulunan hayvan çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftlikteki 4 kişi hayvan foseptiği çukurundaki tahtaları sökmek istedi. Çukura giren İlkay Altındal, Kenan Can, Taner Karaçin ve Tuncay Altındal bir süre sonra rahatsızlandı. İlk belirlemelere göre çukurdaki metan gazından zehirlendiği tahmin edilen 4 kişi ambulanslarla Muğla’daki hastanelere kaldırıldı. Gazdan zehirlenen İlkay Altındal, Taner Karaçin ve Kenan Can kaldırıldıkları Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Tuncay Altındal ise kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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