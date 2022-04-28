Türkiye Gazetesi

Kartal’da 2012’den beri yaşayan Özbekistan uyruklu Mansur Tursunkulov ve hamile eşi Nigora Ubaydullayva çifti doğumu beklerken talihsiz kadın geçen ocak ayında Covid-19’a yakalandı. Durumu ağırlaşan Ubaydullayva hayatını kaybederken karnındaki bebeği kurtarılarak özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Eşini defnetmek için memleketi Özbekistan’a giden baba Mansur Tursunkulov, Türkiye’ye döndüğünde bebeğine kavuşmayı beklerken âdeta şoke oldu. Giriş yasağı olduğu gerekçesiyle ülkeye alınmayan baba için İstanbul Valiliğinin devreye girmesiyle özel izin alındı. Baba Mansur Tursunkulov, ancak uzun gayretlerin neticesinde dört aylık bebeğine kavuştu. Baba Mansur Tursunkulov bu defa da hastaneden kendisine çıkarılan 260 bin TL tutarındaki tedavi masrafıyla büyük bir şok daha yaşadı.

"DÖRT AY SONRA BEBEĞİME KAVUŞABİLDİM"

Tursunkulov "Çok zor durumlar yaşadım. Eşim vefat etti. Dört aylık oğlum var, onunla baş başa kaldık. Türk vatandaşları sağ olsun. Onlara ziyadesiyle minnettarım. 13 Ocak’tan bugüne kadar bekledim ve ancak dört ay sonra bebeğime kavuşabildim. Allah’a şükür çocuğuma nihayet kavuşabildim" dedi.

Atalar Mahallesi Muhtarı Erhan Gümüş ise "Çocuk dört aya yakın bir zamandan beri hastanede bakılıyor. Babaya bu yüzden yüklü bir masraf çıkıyor. Devletimizin babaya yardımcı olacağını, acısını bir nebze de olsa paylaşacağını umuyorum" diye konuştu.

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