Türkiye Gazetesi

Yüksek Binalar ve Kentsel Habitat Konseyinin paylaştığı Şubat 2022 verilerine göre Türkiye, gökdelen sayısıyla Avrupa’da birinci sırada yer alıyor.

Yüksek gökdelenlerin çoğu zaman şehrin silüetini bozduğuna dair tartışmalar yaşanırken, yenileri yapılmaya devam ediyor. Şubat 2022 verileri, yüksekliği 150 metreden fazla olan gökdelenleri kapsıyor. Bu verilere göre; Türkiye, yüksekliği 150 metreden fazla olan toplam 67 gökdelene ev sahipliği yapıyor. İstanbul ise 48 adet yapımı tamamlanmış gökdelen bulunuyor.

Rusya’da 150 metre yükseklikte 51 gökdelen yer alıyor. 150 metreden yüksek bina sayısında İngiltere 33 gökdelen ile üçüncü sırada bulunuyor. Almanya’da 20, İspanya’da 13, Polonya’da 12, Hollanda ve İtalya’da 6, Avusturya’da 3 tane 150 metreden yüksek gökdelen yer alıyor.

İstanbul 48 gökdelenle ilk sırada yer alırken onu Moskova’da 46 ve Londra 30 gökdelen ile takip ediyor. Ankara 11 gökdelen ile altıncı sırada İzmir ise ilk 10’da kendine yer buldu.

Dehşet anları! 355 metrelik gökdelen sarsıldı Hayret verici olay Çin'de meydana geldi. Shenzhen kentinde 355 metre yüksekliğindeki gökdelenin sallandı. Ne olduğunu anlamayan vatandaşlar dehşete kapıldı.

Karbon etkisini yüzde 50 azaltan gökdelen tasarlandı: 50 bin ağaca eşdeğer Dünya küresel ısınma nedeniyle art arda felaketler yaşarken, karbon emisyonu gittikçe artıyor. ABD’li bir mimarlık firması ise artan karbon emisyonuna karşı yeni bir proje geliştirdi. 48 bin 500 ağaca eşdeğer karbondioksiti atmosferden temizleyebilen bir gökdelen tasarladılar. Çevre dostu gökdelenin, sürdürülebilir malzemelerle üretileceği ve yılda 1,6 milyar tona kadar karbonu temizleyebileceği açıklandı.