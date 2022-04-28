Avcılar'da emekli mali müşavir Hanbeyi Çelik, at yarışı oynamak için her zaman gittiği bayiye gitti.
Kupon hazırladığı sırada bir anda kalp krizi geçiren adam fenalaşarak yere düştü.
Çevredeki vatandaşlar yere düşen Çelik’in yardımına koşarak sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Tüm müdahalelere rağmen Hanbeyi Çelik hayatını kaybetti.
Çelik’in son anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Acil serviste korkunç hata! 6 yaşındaki çocuk kalp krizi geçirdi Osmaniye'de korkunç bir olay yaşandı. Ailesinin öksürük şikayeti ile hastaneye götürdüğü çocuğa acil serviste yanlışlıkla adrenalin iğnesi yapıldı. Talihsiz çocuk iğnenin ardından kalp krizi geçirdi. Olayın ardından doktor ve hemşire hakkında soruşturma başlattı.
Final maçında kalp krizi geçiren kaleci öldü Ege Bölgesi Masterlar Futbol Federasyonu Ligi final maçında fenalaşan 43 yaşındaki kaleci Fatih Mumcu vefat etti.