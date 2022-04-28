Türkiye Gazetesi

Tull, evine ancak arka kapıdan girip çıkabiliyor, arabasını ise hiç kullanamıyordu. Evini saran bitkilere takılıp sırtını yaralayınca Tull harekete geçti.

Evin önü ancak iki gün süren yoğun bir çalışmayla bitkilerden temizlendi ve araba ortaya çıktı. Tull artık evine ön kapıdan girebiliyor.

Güneş ışığı yıllar sonra ilk kez ön pencereden eve girerken postacı da uzun süre sonra postaları tekrar eve teslim etmeye başladı.

Komşuları, evinin görünümünün aksine Tull’un oldukça bakımlı biri olduğunu söyledi.

Evin son hali...

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