EN FAZLA EVLİLİK PENDİK'TE, EN FAZLA BOŞANMA ESENYURT'TA OLDU
Türkiye'de evliliklerin yarısı görücü usulü TÜİK araştırmasına göre, Türkiye’deki evliliklerin yüzde 56,8’i görücü usulü yyapıldı. 18 yaşından önce evlenen kadınların oranı yüzde 24,2 oldu. Boşanmalarda en büyük sorun sorumsuz ve ilgisiz olmak...
Uzun soluklu evliliğin sırrı nedir? Uzun süreli evli çiftlerde ilişkilerde motivasyon eksikliği olabilir. Peki, evli çiftler ilişkilerini nasıl renkli bir hale getirebilir? Evlilik ve Aile Terapisti Sim Korçan, önerilerini sundu.
Evlilik öncesi eğitim programlarına yoğun ilgi Aile Bakanlığı tarafından 81 ilde verilen evlilik öncesi eğitimlerinden 1 milyondan fazla kişi yararlandı.
Çok yaşamanın sırrı 'Evlilik' İngiltere’deki istatistikler bekarlarda ölüm oranının evlilerin iki katı olduğunu gösteriyor.