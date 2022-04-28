Türkiye Gazetesi

Adana’da otobüs durağında iki grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Tartışmanın şiddetlenerek kavgaya dönüşmesi sonrası taraflar bıçaklarla birbirine saldırdı. Söz konusu saldırıda 2’si kardeş 4 kişi yaralandı.

YARALILARIN TEDAVİSİSİ SÜRÜYOR

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan otobüs durağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Fetih Z., Mert A. ile kardeş olan Nihat ve Berat Ç.’ye yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Polis ekipleri ise toplanan kalabalığı dağıtarak olay yerinden delil çalışması yaptı. Olayla ilgili çok sayıda kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

Kocaeli'nde bir genç kendisini kovalayan 3 kişi tarafından bıçaklandı Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir genç kendisini kovalayan 3 kişi tarafından bıçaklanarak hastanelik oldu.

Sokak ortasında dehşet: Kuryeyi bıçakladı, ortalık kan gölüne döndü Sinop’ta bir kişi, dükkanın önünde tartıştığı motokuryeyi bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Oğlunu darp eden kişiye hesap sormaya gitti, boynundan bıçaklandı Edirne’nin Keşan ilçesinde iki taraf arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bir kişinin boynundan bıçaklanıp ağır yaralandığı olayda, bir kişi tutuklandı.

Ünlü fenomene bıçaklı saldırı! Taha Duymaz ağlayarak anlattı: Resmen bıçak çektiler bana Sosyal medyada çektiği yemek videolarıyla popüler olan Taha Duymaz, bıçaklı saldırıya uğradı. Ünlü fenomen o anları gözyaşları içinde anlattı. Duymaz, açıklamasında “Ne zaman dışarı çıksam birileri bana sataşıyor, bıçak çekiyor. Ben artık çok yoruldum.”