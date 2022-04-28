Türkiye Gazetesi

Başı boş sokak köpekleri korku salmaya devam ediyor. Her gün bir yeni haber geliyor, olan yine çocuklara oluyor. Son olay Tarsus'ta yaşandı, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk hastanelik oldu. Feci olay, Kemalpaşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki boş arazide meydana geldi.

KÜÇÜK KIZI BOYNUNDAN VE BACAĞINDAN ISIRDI

Başı boş köpekler oyun oynayan 9 yaşındaki Y.C.'ye saldırdı. Köpeklerin boynundan ve bacağından ısırdığı küçük kız yaralanırken, çevredeki vatandaşlar ise sopayla köpekleri kovalayarak bölgeden uzaklaştırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan kızı Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürdü. Y.C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ankara’da 8 yaşındaki çocuk köpeklerin saldırısına uğradı Ankara’nın Çubuklu ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan ve başından yaralanan 8 yaşındaki çocuk olay yerindeki bir çoban tarafından kurtarıldı.

Başıboş köpekler 9 yaşındaki Tahir'e saldırdı! Ölü taklidi yapan çocuk parçalanmaktan kurtuldu Denizli’de bir başıboş köpek faciasından son anda dönüldü. 5 köpek, arazide oynayan 2 çocuktan 1’ini hedef aldı. Vücudunda derin kesikler oluşan 9 yaşındaki Tahir ölü taklidi yaparak kurtuldu.