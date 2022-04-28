Türkiye Gazetesi

İstanbul Küçükçekmece’de bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan kadın, evlenme teklifini geri çevirdiği şahıs tarafından silahla rehin alındı. Silahın tutukluk yapması sonucu kadın kurtulurken, polis ekipleri ise şahsı etkisiz hale getirdi.

SİLAHLA REHİN ALDI

Olay, 25 Nisan Pazartesi günü akşam saatlerinde Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nin arka bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Günay E.’ye (48), eski erkek arkadaşı olan Hayri K. (48) evlenme teklifinde bulundu. Evlenme teklifi geri çevrilen adam, hastane bahçesinde buluştuğu Günay E.'yi yanında getirdiği silahla rehin aldı.

SİLAHI TUTUKLUK YAPINCA FACİANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı silahını bırakması için uyardı. Ancak uyarıları dinlemeyen Hayri K., tetiği çekmeye çalıştı ancak silah tutukluk yaptı. Bunun üzerine polis ekipleri şahsa müdahale ederek etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan Hayri K., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekiplerince kurtarılan Günay E. ise ifadesinde, Hayri K. ile daha önceden birliktelikleri olduğunu ama evlenme teklifini kabul etmediğini söyledi. Günay E., şahsın kendisini evlenmeye zorladığını, sürekli rahatsız ettiğini, şikayet üzerine uzaklaştırma kararının verildiğini anlattı.

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