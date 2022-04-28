Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'da bir otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi canından oldu. Kaza, Viranşehir-Mardin karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Veysel Düzce (18) yönetimindeki 47 AZ 678 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarparak devrildi. Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYDETTİ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde, Mehdi Şekerci'nin (13) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Düzce ile İbrahim Halil S. (14) ise ilk müdahalelerinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Veysel Düzce de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölenlerin cenazeleri, otopsilerinin ardından ailelerine teslim edildi.



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