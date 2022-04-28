Erzurum'un Olur ilçesinde yaşanan kazada çarpışan iki otomobilin çaya uçtu. Kazada 2 kişi yaralanırken, suya kapılan 3 kişiden birinin cesedine ulaşıldı, ekipler kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarına devam ediyor. Artvin'in Yusufeli ilçesi ile Erzurum'un Olur ilçesi arasındaki Yeşilbağlar Mahallesi bölgesinde iki otomobilin çarpışması sonucu araçlar, Ayvalı Barajı'na akan Oltu Çayı'na düştü.

2 KİŞİ KENDİNİ KURTARDI

Feci kazada aynı araçtaki 2 kişi kendi imkanlarıyla yaralı olarak çaydan çıkarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Diğer otomobilde bulunan 3 kişi ise suya kapılarak kayboldu. İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı 6 hazır kıta, 4 dalgıç, 4 itfaiye arama kurtarma, 5 Jandarma Arama Kurtarma (JAK), 5 Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekibi sevk edildi.

KAYIPLARI ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ekiplerin iş makinesi desteğiyle bölgede yaptığı çalışmada kayıp 1 kişinin cesedine ulaşıldı, suya kapılan diğer 2 kişiyi de arama çalışmaları sürüyor.

Malatya'da feci kaza! Araba menfeze çarptı, ölü ve yaralılar var Malatya'da feci kaza! Araba menfeze çarptı, ölü ve yaralılar var Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen feci kazada araba menfeze çarptı, 1 kişi canından oldu 5 kişi de yaralandı.

Sivas'ta feci kaza! Otomobil yoldan çıktı, ölü ve yaralılar var Sivas'ta feci kaza! Otomobil yoldan çıktı, ölü ve yaralılar var Sivas'ta meydana gelen feci kazada otomobil yoldan çıktı, araçta bulunan 1 kişi öldü 3 kişi de yaralandı.