Türkiye Gazetesi

Erzurum'un Olur ilçesinde yaşanan kazada çarpışan iki otomobilin çaya uçtu. Kazada 2 kişi yaralanırken, suya kapılan 3 kişiden birinin cesedine ulaşıldı, ekipler kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarına devam ediyor. Artvin'in Yusufeli ilçesi ile Erzurum'un Olur ilçesi arasındaki Yeşilbağlar Mahallesi bölgesinde iki otomobilin çarpışması sonucu araçlar, Ayvalı Barajı'na akan Oltu Çayı'na düştü.

2 KİŞİ KENDİNİ KURTARDI

Feci kazada aynı araçtaki 2 kişi kendi imkanlarıyla yaralı olarak çaydan çıkarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Diğer otomobilde bulunan 3 kişi ise suya kapılarak kayboldu. İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı 6 hazır kıta, 4 dalgıç, 4 itfaiye arama kurtarma, 5 Jandarma Arama Kurtarma (JAK), 5 Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekibi sevk edildi.

KAYIPLARI ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ekiplerin iş makinesi desteğiyle bölgede yaptığı çalışmada kayıp 1 kişinin cesedine ulaşıldı, suya kapılan diğer 2 kişiyi de arama çalışmaları sürüyor.

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