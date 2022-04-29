Türkiye Gazetesi

Mersin'i kana bulamak isteyen teröristlerin hain '1 Mayıs' planı, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bozuldu.

12 ADRESE EŞ ZAMANLI ŞAFAK OPERASYONU

Edinilen bilgiye göre, 1 Mayıs İşçi Bayramı etkinliklerini provoke edebilecekleri değerlendirilen PKK/KCK terör örgütü gençlik (DGH) yapılanması ile Türkiye Komünist Partisi-Kıvılcım (TKP/K) açık alan yapılanmasında yer alan şüpheliler, ekipler tarafından takibe alındı. Bir süre şahısları takip eden ekipler, bu sabah 12 adrese eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi.



Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürülürken, hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişinin aranmasına devam ediliyor.

YUNANİSTAN'A KAÇACAKLARMIŞ

Özel Harekat polislerinin de desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, PKK-KCK gençlik yapılanmasından 6, TKP/K açık alan yapılanmasından 4 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken, bir adreste el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcıyı hazırlayan Ö.S. isimli şahıs gözaltına alınırken, şüphelinin 1 Mayıs'ta eylem yapıp, Yunanistan'a kaçacağı tespit edildi.

Temel kazmak için kepçeyi çalıştıran operatör çuvallarla el bombası buldu Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir inşaat kazısı esnasında patlayıcı özelliğini kaybetmiş çok sayıda el bombası bulundu.