Türkiye Gazetesi

İstanbul’un Tuzla'da düzenlenen operasyonda akıllara durgunluk veren detaylar ortaya çıktı.Berber salonundan kaçak göçmenlerin yaşadığı eve giden gizli geçit ekipleri şaşakına uğrattı. Operasyonda 4 kişilik mülteci grubu ve onlara yardım eden 2 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde Tuzla’da yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

'ŞOK EVİ' ORTAYA ÇIKTI

Düzensiz göçmenlere yönelik yürütülen soruşturmalarda, Tuzla ilçesinde faaliyet gösteren bir erkek kuaförünün içerisine gizli geçit kurulmak suretiyle bina içerisindeki bir dairenin mültecilerin kaldığı "şok evi” olarak kullanıldığını belirlendi. Emniyet ekipleri, söz konusu kuaför salonuna 25 Nisan’da operasyon düzenledi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Yapılan baskında gizli bölmede bulunan Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen ile birlikte, kuaförü işleten iş yeri sorumlusu M.H.A. ve gizli bölmeli ‘şok evini’ kiraya veren ev sahibi A.G. yakalanarak gözaltına alındı.

5 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLECEK

Şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada “6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na Muhalefet” suçundan hakkında toplam 18 bin 18 lira idari para cezası uygulanan ev sahibi A.G., ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Gizli geçitte yakalanan 4 düzensiz göçmen ile kuaför salonu sorumlusu M.H.A. ile ilgili sınır dışı işlemleri başlatıldı.

İzmir'de Yunanistan tarafından geri itilen 76 göçmen kurtarıldı Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen 76 düzensiz göçmen Türk Sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Fethiye'de botları batmak üzere olan 17 göçmen kurtarıldı Fethiye açıklarında botları batmak üzere olan 17 düzensiz göçmeni, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

İstanbul'da göçmen operasyonu: 244 kişi yakalandı İstanbul’da yapılan operasyonlarda 244 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlere ev verenlere ve çalıştıranlara para cezası kesildi.