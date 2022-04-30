Türkiye Gazetesi

Sizce dünyanın merkezi neresi? Bu soruya muhatap olan Nasrettin Hoca "İşte burası" diye Akşehir’de o an bulunduğu yeri işaretlemişti ve "İnanmayan ölçsün" demişti.

Peki bilimsel olarak gerçekten neresidir dünyanın merkezi? Cevabını verelim: Ayasofya’nın karşısı, Yerebatan Sarnıcı’nın yanı, Halide Edip Parkının köşesi. Evet evet… Ta Bizans döneminde buraya bir işaret taşı konmuş, ülkelerin uzaklığı buradan ölçülür olmuştu. İstanbul, dünyanın merkezi; adını 'mil'den alan 'Milyon Taşı' da merkezin merkezi kabul edilmişti.

SIFIR NOKTASI

Bugün İstanbul’da, Milyon Taşı’nın yanından geçenler çoğu zaman dönüp bakmadan yollarına koyuluyor. Ancak o sıradan bir taş değil, onu aslında bütün dünya tanıyor.

Dünya üzerindeki tüm şehirlerin Doğu Roma İmparatorluğu’nun başkenti Konstantinopolis’e olan mesafesinin hesaplanması için kullanılan ve dördüncü yüzyılda I. Konstantin zamanında yerleştirildiği düşünülen devasa taş dünyanın sıfır noktası kabul ediliyordu. 1884 senesine kadar da dünyada birçok ülke saatlerini İstanbul’a göre ayarlardı. Haritalar hazırlanırken yine bu taş esas alınırdı.

DÖRT SÜTUNDAN BİRİ KALDI

Başlangıçta dört sütun, dört kapı ve bir kubbeden oluşan ve dikdörtgeni ifade eden Milyon Taşı’nın bir kısmı maalesef yıllara yenildi. Artık tek sütundan ibaret olan ve korumaya alınan bu yapı, bizim milletimizin pek ilgisini çekmese de turistlerin fotoğraf karelerini süslüyor.

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