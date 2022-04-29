Türkiye Gazetesi

Kırşehir'de, 4 katlı bir binanın 1'inci katında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

3 YAŞINDAKİ NUR CANSIZ BULUNDU

Kapıyı kırarak eve giren itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, oturma odasında bulunan Kerzi Nur Kablan'ın (3) yaşamını yitirdiği belirlendi.

PENCERE KIRILARAK DİĞERLERİ EVDEN ÇIKARILDI

Yangında dumandan etkilenen ve yaralanan anne Selime ve dede Hacı (74) Kablan ile çocuklar Gökhan Efe (8), Aylin Su (5), İbrahim (4) ve 4 aylık Hacı Mehmet Kablan, itfaiye ekiplerince evin yan penceresinin korkulukları kırılarak çıkarıldı.

ANNENİN DE DURUMU CİDDİ

Sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Selime Kablan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

BABA İŞE GİDERKEN HABERDAR OLDU

Öte yandan, baba Yasin Kablan'ın olaydan kısa süre önce işe gitmek için evden çıktığı, yangını duyduktan sonra eve döndüğü belirtildi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın: Çok sayıda itfaiye sevk edildi Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. İşçilerin tahliye edildiği bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Sahur vakti yangın çıktı! Yaşlı kadın hastanelik oldu Zonguldak'ta sahur vakti 7 katlı bir binanın dördüncü katında yangın çıktı. Çıkan yangında dumandan etkilenen ev sahibi yaşlı kadın ise hastaneye kaldırıldı.

Yalova’da korkutan yangın: Alevler tüm fabrikayı sardı Yalova’nın Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesinde faaliyet gösteren kereste fabrikasında sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınırken fabrikada bulunan 4 araçta yanarak kül oldu.