Türkiye Gazetesi

TACİHAN YONGACI

Evde yapılabilecek geri dönüşüm fikirleri ile eski eşyalarınızı ve aksesuarlarınızı yenilemeniz mümkün. Modası geçmiş, dökülmüş, rengi solmuş saksılarınızı su bazlı akrilik boyaya karbonat karıştırarak bambaşka bir görünüme kavuşturabilirsiniz.

Üç yemek kaşığı boyaya iki yemek kaşığı karbonat karıştırarak, fırça ile yüzeye uyguladığınızda yüzde farklı bir seramik doku meydana gelir.

SÜREKLİ YENİ EŞYAYA GEREK YOK

Son yıllarda trend olan bohem tarzı dekorasyonların vazgeçilmezi olan enfes saksılara bu yöntem ile daha uyguna sahip olabilirsiniz. Dahası cam objeler, turşu bidonları, süt şişeleri gibi evde kullanmak istediğiniz tüm ürünlere bu yöntem ile farklı bir hava katabilirsiniz.

Dilerseniz saksılarınızı yine akrilik boya ile boyayıp peçete yapıştırabilirsiniz. Yüzeyi sabitlemek için de en az üç gün bekleyip taş vernik yapabilirsiniz.

Hayat alanlarınızı yenilemek için sürekli yeni eşya almanıza gerek yok. Evdekileri de kolaylıkla kendiniz dönüştürebilirsiniz.

KAHVENİN TELVESİNİ ATMAYIN

Hayalinizdeki saksıları da kendiniz yapmaya ne dersiniz? Artık içtiğiniz kahvenin telvesini atmak yok, biriktirip saksılarınıza sürebilirsiniz. Karbonat ve akrilik boya karışımını fırça ile yüzeye uyguladıktan sonra Türk kahvesinin telvesini elinizle yüzeye dairesel hareketlerle uygulayın. Bu yolla doğal kahverengi dokular oluşacaktır.

PLASTİK ŞİŞELER SAKSIYA DÖNÜŞSÜN

Bütün aksesuarları hayalinizdekine dönüştürmek hiç de zor değil. Mesela plastik şişeleri de keserek saksı olarak kullanmanız mümkün... Hemen hepimizin evinde bulunan bu plastik şişeleri rengârenk boyayarak balkonlarınızı güzelleştirebilirsiniz. Böylece balkonunuz sizin el emeğiniz ve sadece size özel olmuş oluyor.

Bahçe ve balkon için özel olarak üretilen bahçe mobilyalarından edinerek saksı fidanları ile keyifli anlar yaşayabilirsiniz. Renkli kırlentler ile enerjisi yüksek balkon ve teraslarınız olabilir.

Tacihan Yongacı: Dekorasyon işi beste yapmaya benziyor Ünlü dekorasyon uzmanı Tacihan Yongacı "Dekorasyon işi beste yapmaya benziyor" derken, istekli ve cesur olmanın da şart olduğunu ifade etti.