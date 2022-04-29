Türkiye Gazetesi

Ramazan bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler binlerce vatandaş, bayrama sayılı günler kala megakentten ayrılmaya başladı. Tatil beldelerine ve memleketlerine tatile gitmek için hava ulaşımını tercih edenler, İstanbul Havalimanı'ndaki hareketliliği de arttırdı.

1253 SEFER GERÇEKLEŞMESİ BEKLENİYOR

Haftanın son mesai gününde hareketlilik, sabah saatlerinden itibaren başladı. Güvenlik kontrolünün ardından terminale giriş yapan yolcular, bilet ve valiz işlemleri için iç ve dış hat kontuarlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Bayram öncesi bugün İstanbul Havalimanı’ndan gerçekleştirilmesi planlanan bin 253 tarifeli seferle, toplam 193 bin 208 yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.

"BU YIL ÇİFTE BAYRAM YAPACAĞIZ"

Bayram tatili için memleketi Trabzon'a gittiğini belirten yolculardan Yaşar Yağız, “Trabzon Of’luyum. Trabzon'a bayramı memlekette geçirmeye gidiyoruz. Bu yıl çifte bayram yapacağız. İnşallah şampiyonluğu da kutlayacağız. Ama çok ciddi yoğunluk var. Malum Karadeniz sis var memlekette, uçaklar da iptal oldu. Herkesin bayramını kutluyoruz” diye konuştu.

TOKAT'TA YOĞUNLUK VAR

Yolculardan Adil Yurtsever ise, “Arnavutluk’tan geliyorum. Bayram ziyareti için büyüklerimizi yanına Tokat'a gidiyorum. Tokat Havalimanı yeni açıldı orada yoğunluk olduğundan dolayı, uçuşlar dolu. Ben şimdi Ankara’ya gideceğim, oradan da tekrar Tokat’a ulaşmaya çalışacağım. Son zamana bıraktığım için bilet bulamadım. Herkese sağlıklı, huzurlu bayramlar dilerim” dedi.

Bu sabah saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı’nda başlayan hareketliliğin Ramazan Bayramı sürecinde devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Bayramda sağanak yağış bekleniyor Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Ramazan Bayramı'nda kuvvetli sağanak yağış geliyor. Yayınlanan 5 günlük hava durumu raporununda kuvvetli sağanak yağış yarından itibarın yurt genelinde etkili olmaya başlayacak.

Bayram öncesi emeklilere müjde! İkramiyeler bugün hesaplara yatırılacak Ramazan Bayramı öncesi ikramiyeler yatmaya başladı. Dün hesaplara yatmaya başlayan ikramiyeler bugünde devam ediyor. 22, 23, 24, 25, 26 olanlar için ise ödemeler bugün yatırılacak.

Bayram yoğunluğu yarın zirve yapacak Ramazan Bayramı öncesi otobüs biletleri tükendi. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Musa Çaktır, ihtiyaç hâlinde ek seferler koymayı planladıklarını belirtti.

Otogarlarda bayram yoğunluğu! Tüm biletler tükendi Ramazan Bayramı öncesinde şehir dışına gitmek isteyenler fiyatlardaki artışa rağmen otobüs biletlerini tüketti. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Yönetim Kurulu Üyesi Musa Çaktır, "İhtiyaç halinde ek seferler koymayı planlıyoruz" dedi.