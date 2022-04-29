Türkiye Gazetesi

İstanbul Maltepe Etkinlik Alanı'nda '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' etkinlikleri nedeniyle saat 06.00'dan etkinlik bitimine kadar Anadolu Yakası'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği, kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, saat 06.00 itibarıyla etkinlik bitimine kadar Turgut Özal Bulvarı (Maltepe-Kartal Sahil Yolu, Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar trafiğe kapatılacak.

ALTERNATİF YOLLAR

D-100 karayolu ve Maltepe Bağdat Caddesi ise alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

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